Emplois : Participez à la 3ème édition du “Kwé la fé” !

Après une première édition organisée sur le secteur de La Saline-Les-hauts puis une deuxième édition à Carrosse, l’événement “Kwé la fé” est proposé par le Pôle Emploi de Saint-Paul et la Mairie de Saint-Paul. Destiné à démonter la proximité de Pôle Emploi avec ses usagers et ainsi recréer du lien avec le public, une troisième édition est programmée le mercredi 19 octobre sur le terrain de hand-ball de Plateau Noir (82, route Desbassyns 97 423 Le Guillaume). De 8h à 11h30, retrouvez les offres d’emploi, de formations, rencontrez les partenaires de la création d’entreprise ainsi que les agences d’intérim.



Les demandeurs d’emploi présents lors des deux première éditions ont pu consulter les offres de formation, d’intérim, les partenaires de la création d’entreprise et les offres d’emploi du territoire (numérique, AIJ, CEJ, accompagnement global, ateliers et prestations). Sur les deux premières éditions, 600 personnes ont répondu présents en flux continu sur les deux matinées.