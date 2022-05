A la Une . Emploi, logement, niveau de vie : Les enjeux de la 3e circonscription de La Réunion pour les Législatives 2022

Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022. Les Réunionnais sont à nouveau appelés aux urnes. Voici tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les enjeux sur la troisième circonscription. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 08:37

Les mandats des sept députés de La Réunion arrivent à leur terme au mois de juin. Les électeurs devront se mobiliser les 12 et 19 juin pour élire l’élu qui représentera leur circonscription à l’Assemblée nationale. La troisième circonscription est donc en jeu.



Elle comprend Le Tampon, L’Entre-Deux et deux cantons de Saint-Louis pour un total de 96.040 électeurs.



(Présidentielle) Les électeurs ont choisi Mélenchon avant de se tourner vers Marine Le Pen



Les électeurs de la troisième circonscription a compté 43,48% d’abstention au premier tour, avant de devenir la meilleure élève de l’île au 2nd tour avec 37,14% d’abstention. Au 1er tour, ils ont choisi Jean-Luc Mélenchon avec 37,67% avant de plébisciter Marine Le Pen au 2nd tour avec 67,94% des suffrages exprimés.



C’est la circonscription qui a le plus voté pour la candidate du RN.

(Législatives) Ericka Bareigts a été largement élue en 2017



L’intérêt des électeurs était faible au premier tour des élections législatives de 2017. 62,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. Ceux qui se sont rendus aux urnes ont donné une courte tête à Nathalie Bassire (28,28%) devant Jacquet Hoarau (26,20%).



La candidate des Républicains avait remporté la victoire avec 56,44% des voix. Le taux d’abstention était légèrement moins fort : 56,04%.

(Population) La population est urbaine à 95%



119.075 habitants sont recensés sur ce secteur de La Réunion. Le taux de population est dans la moyenne des 7 circonscriptions de l’île.



Le nombre de citoyens qui y vivent a augmenté de 0,7% ces dernières années. Les habitants de la troisième circonscription sont à 95,4% urbains. L’âge moyen est de 36 ans, soit un peu au-dessus de la moyenne (35,9).

(Chômage) Le taux de chômage y est l’un des plus fort



Le taux de chômage chez la population active est le deuxième plus fort des sept circonscriptions et s’établit à 15,9%. La moyenne est de 15%.



Le taux de retraités inactifs est également au second rang à La Réunion avec 13,4%. Le nombre d’élèves et étudiants est de 8,7%.

(Emploi) Le taux d’agriculteurs exploitants y est le plus fort



La première circonscription a le plus fort taux d’agriculteurs exploitants à La Réunion avec 2,5% de sa population. C’est à l’inverse le secteur avec le moins d’agriculteurs ou exploitants : 0,2%.



On y retrouve aussi le plus fort taux d’actifs dans des professions intermédiaires (24,3%). C’est au contraire là où le pourcentage de cadres et de professions intellectuelles est le plus faible avec 5,6% de la population. La part de la population active employée y est également l’un des plus forts de l’île avec 36,1%.

(Pauvreté) Les habitants ont l’un des pires niveaux de vie



La troisième circonscription a le deuxième taux de pauvreté le plus élevé à La Réunion (39,2%). Le niveau de vie médian est le plus faible de l’île avec 15.300 euros annuels.



Le taux de pauvreté s’établit à 30,3% chez les 60 à 74 ans et à 38,9% chez les plus de 75 ans.

(Logement) Les plus forts taux de maisons comme résidence principale



Les habitants de la troisième circonscription vivent majoritairement des maisons (80,9%). La part des logements occupés par des locataires est l’un des plus bas de l’île (38,8%). On retrouve aussi dans ce secteur l’un des plus faibles taux de logements vacants : 5,7%. C’est trois points en dessous de la moyenne à La Réunion.



Les logements sont aussi parmi les plus récents avec 36,8% construits avant 1990.

(Famille) Le taux de famille monoparentale le plus bas de l’île



La 3e circonscription de La Réunion a la plus faible part de familles monoparentales : 19,5%.



Elle est composée à 17,9% de couples sans enfant et à 30,8% de couples avec enfant(s).



Le taux de personne vivant seule est de 27,9%

(Education) 1 habitant sur 3 n’a pas de diplôme



Le taux d’actifs qui ont un Bac+5 ou plus est de 4,4% sur la troisième circonscription. La moyenne à la Réunion est de 7,2%.



La part de la population active “pas ou peu diplômé” selon l’INSEE est de 32,6%. Le deuxième plus élevé de l’île.



C’est également dans cette circonscription que la part de la population ayant accès à un lycée sur sa commune de résidence est la plus basse de l’île avec 89,6%.

(Déplacement) Les travailleurs s'y déplacent le moins en transport en commun



Les travailleurs de la 3e circonscription sont parmi ceux qui doivent le moins se déplacer pour aller sur leur lieu de travail avec 4,1% n’ayant pas à se déplacer.

6,7% s’y rendent à pied ou à trotinette, 0,7% prennent le vélo, 2,2% montent sur leur deux-roues et 3,1% embarquent dans un bus, le taux plus faible de l’île.



55,3% travaillent sur leur commune de résidence.

(Déménagement) Les habitants y bougent le plus



La 3e circonscription est celle qui a accueilli ces dernières années le plus faible taux d’habitants venus d’un autre département (1%).



C’est aussi le deuxième secteur qui compte la plus forte part de citoyens qui ont déménagé, mais qui sont restés dans leur commune (5,9%).



