Emploi, logement, niveau de vie : Les enjeux de la 2e circonscription de La Réunion pour les Législatives 2022

Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022. Les Réunionnais sont à nouveau appelés aux urnes. Voici tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les enjeux sur la deuxième circonscription. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 10:37

Les mandats des sept députés de La Réunion arrivent à leur terme. Les électeurs devront se mobiliser les 12 et 19 juin pour élire l’élu qui représentera leur circonscription à l’Assemblée nationale. La deuxième circonscription, comme les autres, est donc en jeu. Elle comprend Saint-Paul, Le Port et La Possession et rassemble 98.707 électeurs.

Présidentielle : Le plus grand vote pour Mélenchon au 1er tour



Au 1er tour, la deuxième circonscription a connu un taux d’abstention (48,5%) plus élevé que la moyenne régionale (46,4%). Ceux qui se sont déplacés ont été le plus favorable à Jean-Luc Mélenchon sur l’île avec 45,29%. Arrivent ensuite Marine Le Pen (20,12%) et Emmanuel Macron (18,39%).



Au second tour, la candidate du RN (55,29%) arrive largement devant le président sortant (44,92%).

Législatives : Le PLR sans partage



La 2e circonscription a connu deux élections législatives durant ces 5 ans. En 2017, Huguette Bello n’avait fait qu’une bouchée de Cyrille Melchior en remportant le scrutin avec 73,59%.



Suite à son élection en tant que maire de Saint-Paul en 2020, Huguette Bello démissionne de son poste de parlementaire. Des élections partielles sont organisées en septembre de la même année. Encore une fois, c’est la candidate présentée par PLR qui est plébiscitée. Karine Lebon obtient 71,96% des suffrages face à la candidate divers droite Audrey Fontaine (28,04%).

Une population en baisse



123.432 habitants sont recensés sur ce secteur de La Réunion au 1er janvier 2019. Cela représente une baisse de 0,4% depuis janvier 2013.



Les habitants de la deuxième circonscription sont à 100% urbains. L’âge moyen est de 35,6 ans, soit un peu en dessous de la moyenne (35,9).

Le taux de chômage plus faible que la moyenne



La part de la population active (31,2%) est au-dessus de la moyenne régionale (30,7%). Le taux de chômage chez la population active (14,7%) est moins élevé que la moyenne (15%).



Le taux de retraités inactifs est l’un des plus bas de La Réunion avec 11,1%. La part d’étudiants y est également l’une des plus basses (8,7%).

Une grande majorité d’employés



La deuxième circonscription tourne autour de la moyenne régionale dans les secteurs. Seul le secteur agricole y est bien plus bas que la moyenne avec 0,5% d’agriculteurs ou exploitants.



Le taux de cadres et de travailleurs dans une profession intellectuelle supérieure est de 8,4%.



On y retrouve aussi un taux d’actifs dans des professions intermédiaires (21,3%) proche de la moyenne (20,6%). Les employés restent la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée avec 32,2% des actifs.

L’un des taux de pauvreté les plus faibles



La deuxième circonscription a le deuxième taux de pauvreté le plus faible à La Réunion (34,3%). Le niveau de vie médian est de 16.510 euros annuels, soit environ 540 euros de plus que la moyenne sur l’île.



Le taux de pauvreté s’établit à 28,4% chez les 60 à 74 ans et à 36,9% chez les plus de 75 ans.

Des logements anciens et de nombreuses résidences secondaires



Les habitants de la deuxième circonscription sont majoritairement des locataires. Le taux observé (45,1%) est exactement celui de la moyenne régionale. La plus grande part de logements vacants est de 9,9%.



La deuxième circonscription compte 66,1% de maisons. Les logements sont aussi parmi les plus vieux avec plus de 43% construits avant 1990. C’est également là que l’on retrouve l’un des plus forts taux de résidences secondaires ou occasionnelles (4,8%)

Le plus faible taux de personnes vivant seules



La deuxième circonscription de La Réunion a la plus faible part de ménages composés d’une personne seule : 24,5%.



Elle est composée à 16% de couples sans enfant et à 31,2% de couples avec enfant(s). Ce sont les taux les plus bas observés à La Réunion.



22,8% des ménages sont composés d’une famille monoparentale.

Les travailleurs se déplacent beaucoup



Les travailleurs de la deuxième circonscription doivent le plus souvent se déplacer pour aller sur leur lieu de travail (97,2%).

6,9% s’y rendent à pied ou à trottinette, 2,2% prennent le vélo, 2,9% montent sur leur deux-roues et 5,1% embarquent dans un bus.



Les travailleurs de la deuxième circonscription doivent changer de commune pour leur activité à 46,3%

Les habitants bougent le moins



La deuxième circonscription n’est pas celle qui a accueilli ces dernières années le plus fort taux d’habitants venus d’un autre département (1,3%). C’est par contre l’un des secteurs où les gens déménagent le moins. 91,7% vivaient dans le même logement il y a un an et 4,5% ont démangé dans la même commune.



C’est aussi le secteur qui compte la plus forte part de citoyens qui ont déménagé, mais qui sont restés dans leur commune (7,1%).



