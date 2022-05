La grande Une Emploi, logement, niveau de vie : Les enjeux de la 1ère circonscription de La Réunion pour les Législatives 2022

Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022. Les Réunionnais sont à nouveau appelés aux urnes. Voici tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les enjeux sur la 1ère circonscription. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 18:04

Les mandats des sept députés de La Réunion arrivent à leur terme au mois de juin. Les électeurs devront se mobiliser les 12 et 19 juin pour élire celui ou celle qui représentera leur circonscription à l’Assemblée nationale.



La 1ère circonscription est donc en jeu. Elle comprend une grande partie de la commune de Saint-Denis et rassemble 85.236 électeurs.

Les électeurs ont choisi Macron au second tour



Les électeurs de la 1ère circonscription ont été les plus assidus au premier tour avec seulement 44% d’abstention. Ils ont choisi Jean-Luc Mélenchon avec 37,5% mais ont eu du mal à départager Emmanuel Macron (21,71%) et Marine Le Pen (21,1%).



C’est la seule des sept circonscriptions qui a choisi le président sortant au second tour de l’élection présidentielle au mois d’avril avec 50,77%. Le taux d’abstention était de 40,81%.

Ericka Bareigts a été largement élue en 2017



L’intérêt des électeurs était faible au premier tour des élections législatives. Près de 64% ne se sont pas déplacés. Ceux qui se sont rendus aux urnes ont plébiscité Ericka Bareigts (47,23%) et ont choisi Jean-Jacques Morel (21,68%) pour lui faire face au second tour.



La candidate à l’étiquette socialiste a remporté le duel une semaine plus tard avec 65,86% des voix. Le taux d’abstention était légèrement moins fort : 60,5%.





La population est à 100% urbaine



124.023 habitants sont recensés sur ce secteur de La Réunion. Le taux de population est dans la moyenne des 7 circonscriptions de l’île.



124.023 habitants sont recensés sur ce secteur de La Réunion. Le taux de population est dans la moyenne des 7 circonscriptions de l'île.

Le nombre de citoyens qui y vivent a augmenté de 1,3% ces dernières années. Les habitants de la 1ère circonscription sont à 100% urbains. L'âge moyen y est de 36,4 ans, soit un peu au-dessus de la moyenne (35,9).

Le taux de chômage y est le plus faible



Le taux de chômage chez la population active est le plus faible des sept circonscriptions et s’établit à 13,5%. La moyenne est de 15%.



Le taux de retraités inactifs est le plus élevé à La Réunion avec 13,5%. C’est aussi là où il y a le plus d’étudiants : 10,6%.

Le taux de cadres y est le plus fort



La 1ère circonscription a le plus fort taux de cadres et de travailleurs dans une profession intellectuelle supérieure à La Réunion : 12,9%. C’est à l’inverse le secteur avec le moins d’agriculteurs ou d'exploitants : 0,2%.



On y retrouve aussi le plus fort taux d’actifs dans des professions intermédiaires (24,3%). C’est au contraire là où il y a le pourcentage le plus faible d’artisans à La Réunion : 16,2%.

Les habitants ont le meilleur niveau de vie



La 1ère circonscription a le taux de pauvreté le plus faible à La Réunion (33,2%). Le niveau de vie médian est de 17.540 euros annuels, soit environ 1.500 euros de plus que la moyenne sur l’île.



Le taux de pauvreté s’établit à 23,7% chez les 60 à 74 ans et à 27,7% chez les plus de 75 ans. Ce sont les chiffres les plus bas à La Réunion.

Les logements y sont les plus anciens



Les habitants de la 1ère circonscription sont majoritairement des locataires. Le taux le plus haut (67,5%) y est observé. On retrouve aussi dans ce secteur la plus grande part de logements vacants : 11,6%. C’est trois points au-dessus de la moyenne à La Réunion.



La première circonscription compte aussi le plus bas taux de maisons (31,4%). Il est deux fois inférieur à la moyenne de l’île. Les logements sont aussi les plus vieux avec plus de 45% construits avant 1990.

4 habitants sur 10 vivent seuls



La 1ère circonscription de La Réunion a la plus grande part de ménages composés d’une personne seule : 39,1%.



Elle est composée à 15,8% de couples sans enfant et à 20,6% de couples avec enfant(s). Ce sont les taux les plus bas observés à La Réunion.



20,5% des ménages sont composés d’une famille monoparentale.

Les habitants qui ont le plus de diplômes



Le taux d’actifs qui ont un Bac+5 ou plus est de 12,4% sur la 1ère circonscription. La moyenne à La Réunion est de 7,2%.



La part de la population active “pas ou peu diplômée” selon l’INSEE est de 25%. Le taux y est le plus faible sur l’île.

Les travailleurs se déplacent le plus



Les travailleurs de la 1ère circonscription sont ceux qui doivent le plus souvent se déplacer pour aller sur leur lieu de travail (97,8%).



10,2% s’y rendent à pied ou à patinette, 1,6% prennent le vélo, 3% montent sur leur deux-roues et 11,8% embarquent dans un bus. Ce sont les taux les plus élevés de La Réunion.



Les travailleurs de la 1ère circonscription sont aussi ceux qui ont le moins à quitter leur secteur pour se rendre à leur lieu d’activité : 80,8%. La moyenne s’établit à 59,1%.

Les habitants y bougent le plus

La 1ère circonscription est celle qui a accueilli ces dernières années le plus fort taux d’habitants venus d’un autre département (2,4%).



C’est aussi le secteur qui compte la plus forte part de citoyens qui ont déménagé mais qui sont restés dans leur commune (7,1%).