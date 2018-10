Emploi: Une convention signée entre la commune de Ste-Marie et le CNARM

Une convention de partenariat a été signée hier à la salle polyvalente de Duparc entre la commune de Sainte-Marie et le Comité National d’Accueil et d’Actions pour les Réunionnais en Mobilité (CNARM).



L’objet de cette convention est de favoriser l’emploi des Réunionnais, et spécifiquement des Sainte-Mariens, en métropole ou à l’étranger.



A partir des offres d’emploi du CNARM, la commune de Sainte-Marie identifiera les volontaires à la mobilité et mettra en relation des candidats sur ces offres.



Le CNARM déploiera tous les dispositifs nécessaires à l’information et l’accompagnement de ces demandeurs d’emploi souhaitant occuper un poste à l’extérieur de l’île.



Ensemble, les deux partenaires de cette convention proposeront des opportunités d’insertion professionnelle et optimiseront le parcours mobilité des Sainte-Mariens.



La commune de Sainte-Marie s’engage à verser 500 euros, sur la base d’un contrat, d’une promesse d’embauche ou d'un contrat d'alternance aux personnes volontaires à la mobilité et qui sont éligibles.



Cette aide communale à la mobilité prendra en charge les frais de déplacement (transports en communs), les frais d'hébergement ou encore de repas. Ce dispositif viendra en complément des aides mis en place par le CNARM.