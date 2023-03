A la Une . Emploi : Plus de 3000 postes à pourvoir à La Réunion

Les secteurs en tension sont mis à l’honneur à l’occasion de la semaine de l’emploi. Ils représentent près des deux tiers des offres d’emploi non pourvues sur l’île. Par SF - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 14:24





Sur le site de Pôle Emploi Réunion, plus de 3000 postes sont disponibles. 2000 d'entre eux, soit près des deux tiers, concernent un des cinq secteurs dit en tension, à savoir l’action sociale et le service à la personne, le BTP, l'hôtellerie/café/restauration, le commerce et le transport/logistique.



Ces métiers en tension ne séduisent plus et la direction de Pôle Emploi constate un véritable changement des comportements : la balle est dans le camp des demandeurs d’emploi.



“Il y a une inversion des rapports entre entreprises et candidats. Aujourd’hui, ce sont les recruteurs qui doivent le plus s’adapter. Les demandeurs d’emploi ont le choix et prennent le temps de se positionner sur une offre qui leur corresponde”, explique la directrice de Pôle Emploi Réunion, Angélique Goodall.





Malgré une baisse considérable, le taux de chômage à La Réunion reste bien plus élevé qu'à l'échelle nationale. L'île compte entre 17% et 19% de chômage, et pourtant des entreprises peinent à recruter.

"Allez vers ces métiers qui recrutent"



Le Pôle Emploi identifie deux causes de difficultés sur ces secteurs, avec d'une part un manque de qualification des candidats pour certains métiers, et de l’autre un manque d’attractivité de certains métiers peu ou mal connus.



Pour mettre en lumière ces emplois qui peinent à trouver preneurs, le Pôle Emploi mise sur la multiplication d'opérations de séduction, l'accompagnement et la formation.



"Aujourd'hui nous avons des secteurs qui travaillent sur cette attractivité en revalorisant les conditions de travail, les salaires, mais aussi en bougeant leurs lignes en matière de recrutement. Nous voulons les accompagner pour que nous puissions aussi dire aux demandeurs d'emploi : changez votre regard et allez vers ces métiers qui recrutent !", conclut la directrice du Pôle Emploi qui invite par ailleurs les demandeurs d'emploi à se rendre sur les différents évènements organisés sur l'île autour de l'emploi, à l'image de la Semaine de l'emploi qui se tient jusqu'à ce vendredi à la Nordev à Saint-Denis.