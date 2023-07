A la Une . Emploi : Ouverture du Guichet Vert à La Réunion

Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des entreprises, est en visite à La Réunion pour une durée de deux jours. Il s'exprime après avoir rencontré les acteurs du Guichet Vert. (Photo et vidéo d'Alexandre Robert) Par BS - AR - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 20:19



Ce lundi 10 juillet, le Haut-Commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des entreprises, a démarré sa visite à La Réunion. Il a rencontré ce matin le préfet de La Réunion, puis le président du Département, la présidente de Région et enfin le directeur de la CAF.



Thibaut Guilluy s'est rendu ce lundi après-midi a échangé avec les acteurs concernés par la mise en place du guichet vert. Ce dispositif propose un conseil environnemental à tous les acheteurs soumis au code de la commande publique. Les guichets verts ont été lancés dans le cadre du Plan national pour des achats durables, auquel le Haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des entreprises a activement participé.



"Notre priorité est d'atteindre le plein emploi. On a connu ces dernières années une forte baisse du chômage mais encore trop de nos concitoyens, et c'est aussi une réalité à La Réunion, cherchent un emploi. L'objectif est d'accompagner les personnes mais aussi de développer un projet économique qui permet à chaque personne de trouver sa place", explique-t-il avant d'ajouter, "la manière dont nous dépensons l'argent de nos concitoyens doit aussi permettre de créer de l'emploi et de veiller aussi à notre environnement."



Le Haut-Commissaire a par ailleurs rappelé que le travail autour de la mise en place d'une obligation de la prise en compte des considérations sociales et environnementales avait été démarré il y a deux ans avec l'ancienne ministre du Travail, Elisabeth Borne, devenue Première ministre.