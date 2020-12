La grande Une Emploi : Ces jeunes Réunionnais qui ont trouvé une solution

Pôle emploi organise une série d'événements en ce mois de décembre dans le cadre du dispositif "Dynamic jeunes". Des manifestations destinées à promouvoir les ambitions du plan "1 jeune 1 solution" lancé par le gouvernement. Par Marine Abat - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 15:28 | Lu 350 fois

"Ça permet d’embaucher à moindre risque". Alexandre Ruth a ouvert son salon de coiffure à Saint-André en août dernier. Aujourd'hui, le chef d'entreprise accueille une nouvelle recrue en CIE (contrat initiative emploi) dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution".



Ce plan lancé par le gouvernement pour "accompagner les jeunes de 16-25 ans au sortir de la crise de la COVID-19" permet en effet aux employeurs du secteur marchand de bénéficier d’une aide financière lorsqu’ils recrutent un jeune âgé de moins de 26 ans ou un jeune reconnu travailleur handicapé (jusqu’à 30 ans inclus) en Contrat Initiative Emploi Jeunes (CIE Jeunes).

Alexandre Ruth a sauté sur l'occasion. "Sans ce dispositif, j’aurais plus hésité à embaucher ; si on fait le calcul, ça n’a rien à voir", explique le patron de Million Hair, qui a recruté Audrey à l'issue de son immersion dans l'entreprise, et bénéficie d'une aide à hauteur de 47% du Smic.



La jeune femme souhaitait au départ travailler dans le tourisme, mais cette opportunité lui donne"l’occasion de découvrir un nouveau métier", et ainsi d'acquérir de nouvelles compétences, notamment dans la gestion et l'accueil des clients.



Une série d'événements



Le contrat liant le jeune patron et sa nouvelle employée a été officialisé ce jeudi en présence du préfet, à l'agence Pôle emploi de Saint-André, dans le cadre du déploiement du dispositif Dynamic jeunes, lequel vient s'ancrer dans le cadre du plan jeune.



En effet, du 1er au 18 décembre, Pôle emploi organise une série d’événements, en partenariat avec les missions locales et Cap emploi. Les agences mobilisent une palette de dispositifs "pour aider chaque jeune à trouver une formation, un emploi, ou un accompagnement qui correspond à ses besoins."



Au programme : actions de recrutement (job dating, promotion de profils), découvertes de métiers, promotions d’offres de formation dans les secteurs qui recrutent, webinaires, ateliers "booster jeunes" avec la participation de partenaires, ou encore actions de promotion des mesures du plan, dont la mesure CIE jeunes.

"Nous misons sur les jeunes parce qu'ils sont l'avenir", exprime Michel Swieton, le directeur régional de Pôle emploi, qui rappelle que le plan comprend notamment "des aides pour l'embauche, des PEC, des emplois francs, des formations".



"Des mesures incitatives"



Des mesures dont les chefs d'entreprise ont fait eux-mêmes la promotion ce jeudi à Saint-André, en présence du préfet Jacques Billant.



"C’est une aide conséquente pour l’embauche et cela permet de lever certains freins, d’oser prendre des risques", explique la patronne de l'Arbradélis, Jessica Barthelemy, qui vient d'embaucher Théo en tant que serveur, en CIE.

L'avocate Me Marie Nicolas s'est aussi tournée vers une embauche en CIE pour recruter un assistant juridique. "L'immersion permet de tester des profils pour trouver celui qui correspond", note-t-elle avant d'ajouter : "Ces mesures sont incitatives, ça nous permet de souffler au niveau des charges". De quoi ravir son nouveau collaborateur, Adrien, conscient que "les opportunités dans le domaine sont rares".



Jacques Billant : "il faut répondre à la diversité des besoins"



Pour Jean-François Ramassamy, à la tête d'une station-service, c'est l'embauche en emploi franc qui s'est révélée opportune. "L’aide financière permet de compenser le temps qu’on va passer à former le jeune, le temps qu’il puisse dégager son potentiel", souligne-t-il.



Alors que 23.000 jeunes sont inscrits à Pôle emploi à La Réunion, Jacques Billant rappelle que "le plan 1 jeune 1 solution vient compléter le Plan pétrel mis en œuvre depuis début 2020". Pour le représentant de l’Etat,"il faut répondre à la diversité des besoins et il faut pour cela multiplier les outils, voir s’ils sont adaptés au plan local, puis à chaque micro-région". Et de résumer : "Personne ne doit rester au bord du chemin".



