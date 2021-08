A la Une . Empêchée d'utiliser les toilettes de la Région, une manifestante fait un malaise

Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 10:33





La demande d’audience d’une délégation de la FSU réitérée ces derniers jours reste pour le moment lettre morte. Ce qui amène à dire que le préavis de grève des agents techniques dans les lycées pour le 1er septembre est plus que jamais d'actualité. Les agents techniques des lycées qui se retrouvent sans contrat maintiennent leur visibilité sous les fenêtres de la Région depuis mercredi. Ce vendredi matin, un incident est venu émailler le rapport de force entre les deux parties.Alors que depuis mercredi les manifestants avaient tout loisir d'accéder aux toilettes situées au rez-de-chaussée de la Pyramide inversée, les consignes données aux vigiles ont changé."Ce matin on a eu droit à l’huissier, au portail fermé, et on ne peut plus aller aux toilettes", commence par contextualiser Christian Picard, secrétaire départemental de la FSU Territoriale. Dans le groupe des 35 femmes qui sont ces agents techniques non retenus dans la déclaration de vacance d'emploi de la Région ( voir notre précédent article ), une manifestante a voulu se rendre aux toilettes mais les vigiles ont appliqué les consignes."La dame qui a voulu entrer pour utiliser les toilettes est diabétique, les vigiles l’en ont empêchée et elle a fait un malaise. Le plus choquant c’est que même la police a demandé aux vigiles de la laisser passer. Ils ont refusé malgré tout. Les pompiers sont arrivés à leur tou et ont gueulé qu’il fallait absolument qu’elle y aille et que ce n’était pas possible", raconte-t-il cette scène aussi pathétique qu’ubuesque."C’est vraiment le rapport de force qui est choisi par la collectivité", déplore-t-il. "Ça ne s’était pas vu depuis dix ans ce genre de relation avec le personnel", ajoute-t-il.La demande d’audience d’une délégation de la FSU réitérée ces derniers jours reste pour le moment lettre morte. Ce qui amène à dire que le préavis de grève des agents techniques dans les lycées pour le 1er septembre est plus que jamais d'actualité.