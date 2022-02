A la Une . Emnati s'éloigne de La Réunion en direction de Madagascar

A 385 km de La Réunion ce matin, Emnati, qui s'était affaibli, va se renforcer de nouveau et sévèrement atteindre Madagascar dans la journée de demain. La Grande-Île pourrait être sérieusement touchée. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 07:13

Emnati termine son passage au large de La Réunion à une vitesse de 11 km.



Le cyclone tropical intense s'est très légèrement affaibli au cours de ces dernières heures. Ce puissant système est actuellement situé au Nord-Nord-Ouest des Mascareignes et se déplace vers l'Ouest à Ouest-Sud-Ouest. Emnati présente actuellement des fluctuations d'intensité mais se renforcera progressivement aujourd'hui et jusqu'à son atterrissage sur la côte Est de Madagascar, prévu demain, mardi.



Pour La Réunion, le passage au plus près est intervenu vers 4 heures du matin à plus de 350km. Les rafales actuellement sont proches de 90/100 km/h sur les zones littorales et 120/130 km/h dans les hauts. Elles pourraient atteindre 120km/h sur le littoral et jusqu'à 140km/h dans les hauts ce lundi matin. Les précipitations concernent pour l'essentiel l'intérieur de l'île et le massif du volcan. Les pluies pourront connaitre un léger regain d'activité en journée, sur l'ensemble de l'île.





Une lente amélioration pourrait se dessiner progressivement en fin de journée et surtout demain mardi. La houle de secteur Nord-Est puis Nord-Ouest devrait déferler et toucher les côtes Est et Nord avant de concerner principalement le Nord-Ouest et la route du littoral aujourd'hui (hauteur significative de l'ordre de 5 à 6m).



Par la suite, un atterrissage sur Madagascar est envisagé pour mardi en journée ou soirée, probablement au stade de cyclone tropical intense, présentant un réel danger pour la zone d'impact. Celle-ci est encore incertaine mais les probabilités sont en hausse pour la région centre Est entre Vatomandry et Taolagnaro. Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation avec attention et de suivre les consignes officielles.