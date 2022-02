Emnati apporte du mauvais temps sur La Réunion dès samedi

SAMEDI 19



Cette journée de samedi marque la transition vers un temps plus perturbé, EMNATI approche. Si le temps est encore correct le matin avec simplement quelques averses entre Saint-Joseph et Sainte-Rose, une dégradation plus franche débarque dans l'après-midi dans le sud et le sud-est. Les épisodes pluvieux vont devenir réguliers et l'intensité va sensiblement augmenter annonçant une nuit bien pluvieuse dans la région du Volcan. Dans l'ouest et le nord, on continue de profiter d'un temps agréable malgré un renforcement du vent de Sud sur les plages, 70 à 80 km/h envisagé vers la Pointe des 3 Bassins.

La mer devient mauvaise et les sorties deviennent déconseillées.



DIMANCHE 20



Cette fois le mauvais temps est quasi-généralisé, seul l'ouest échappe encore aux pluies significatives avec simplement quelques gouttes en bord de mer. Fortes pluies et vent fort sont souvent au menu de cette journée dominicale avec encore des lames d'eau importantes dans les Cirques et le Volcan. Les sorties en mer et en plein air sont fortement déconseillées, les rafales de vent approchent les 100 km/h sur la côte et les dépassent en montagne. EMNATI se situe à environ 300 kms au nord de l'île en fin de journée.