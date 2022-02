Communiqué Emnati : Point de situation de Derichebourg

Point de situation au 18/02/2022 à 12H

Faire des réserves

Lors des épisodes cycloniques, l’approvisionnement en eau peut être interrompu. La Préfecture de La Réunion recommande donc à la population de constituer des réserves pour les besoins de consommation et sanitaires. Il est préconisé au moins 10 litres d'eau par personne.





Notre dispositif de communication

Dès la phase de pré-alerte cyclonique, SAUR Derichebourg Aqua Océan Indien recommande aux habitants de se tenir informés de l’évolution de la situation via les moyens de communication habituels et notamment la radio.





Concernant le service de l'eau, SAUR Derichebourg Aqua Océan Indien déploie tous ses outils de communication afin d'informer, en temps réel, ses clients sur la disponibilité et la qualité de l’eau.





Vous retrouverez toutes nos informations





Via les médias locaux En cas de passage en alerte rouge, les moyens de communication peuvent être perturbés. Dans ce cas, la seule source d'information reste la radio et notamment Freedom avec qui nous faisons des points de situation réguliers.





Suite à une coupure dans votre secteur

En alerte rouge, il peut être nécessaire, pour préserver les installations, de mettre en sécurité les sites de pompage et de distribution d’eau.





La mise en sécurité permet de préserver les installations des dommages liés aux intempéries et aux dégâts sur le réseau électrique.





La coupure de la distribution d’eau a pour objectif de disposer de réservoirs pleins et de pouvoir remettre en eau les réseaux le plus rapidement possible, sous réserve, que le réseau électrique et les sites de pompages soient opérationnels.





