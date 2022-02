A la Une . Emnati : Le point dans les communes suite à la levée de l'alerte rouge

Les communes de La Réunion communiquent suite à la levée de l'alerte rouge. Voici les communiqués actualisés en temps réel. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 09:04

Sainte-Marie :



Reprise des activités des services municipaux de Sainte-Marie Suite à l’annonce de la levée de l’alerte rouge ce lundi 21 février à 8h, La Réunion passe en phase de sauvegarde. Cette phase sera mise à profit par les équipes municipales pour dresser un bilan sur les conséquences du cyclone Emnati sur les chaussées communales, les établissements scolaires et l’ensemble des services publics de la Ville. Les équipes techniques sont d’ores et déjà mobilisées pour inspecter les chaussées et sécuriser les zones sembles. Le Centre technique communal reste joignable au 0262.53.84.38. Les écoles, les crèches, les accueils périscolaires, les activités culturelles et sportives resteront fermés ce lundi. Une réouverture est programmée le 22 février si les conditions de sécurité sont réunies. L’ensemble des agents administratifs et techniques sont invités à regagner leur poste de travail. Les personnels des crèches et des écoles devront rejoindre leur établissement afin de permettre la réouverture des écoles dès demain. Reprise des activités des services municipaux de Sainte-Marie

Saint-Leu :



Plan de reprise d’activités à la levée de l’alerte rouge Suite à l’annonce de la levée de l’alerte rouge, l’ensemble du personnel communal est appelé à reprendre leurs services dans les plus brefs délais. Tous les agents (administratifs et techniques) sont donc priés de rejoindre leurs postes de travail afin de procéder à la remise en route progressive du service public. De plus, Bruno Domen, le Maire de Saint-Leu informe les administrés que le portage des repas du CCAS sera aujourd’hui assuré avec un léger décalage, le temps que les chaînes de production se mettent en place.

Saint-Denis :



Réouverture de l'adminsitration



Suite à la levée de l’alerte rouge par le préfet à 8 heures, la Ville de Saint-Denis est au travail pour remettre en état l’ensemble des infrastructures et en particulier les écoles afin de garantir l’accueil des enfants en toute sécurité le plus rapidement possible.



La ville invite l’ensemble de ses agents à reprendre leur poste pour assurer leurs missions au service dès Dionysiennes et dès Dionysiens.



Les centres d’hébergement de la ville ont accueilli :

- Au centre de vie, 1 personne

- Au centre de Deux canons, 27 personnes sans domicile fixe ont été prises en charge grâce à la mise en place de maraudes dès le déclenchement de l’alerte orange

- À Champ Fleuri, 1 personne

Saint-Paul : La Municipalité informe ses administrés que tous les services municipaux de la Ville de Saint-Paul fonctionnent à nouveau depuis ce lundi 21 février 2022 en raison de la levée de l’alerte rouge.



En conséquence, toutes les mairies annexes et l’Hôtel de Ville sont ouvert·es au public. Cette reprise d’activité permettra de retrouver un fonctionnement optimal des services le plus rapidement possible.



Cependant, La Réunion se trouve toujours en phase de sauvegarde. L’heure est donc encore à la plus grande prudence si vous êtes amenés à vous déplacer sur le réseau routier. Soyons prudents et vigilants.