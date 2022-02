Emnati : "L'incertitude sur sa distance avec La Réunion reste encore importante, de l'ordre de 100 km"

La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE.



CYCLONE TROPICAL numéro 5 (EMNATI)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h.

Pression estimée au centre: 973 hPa.

Position le 19 février à 10 heures locales: 15.9 Sud / 58.9 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 655 km au secteur: NORD-NORD-EST

Déplacement: OUEST, à 19 km/h.



Informations sur le système :



EMNATI est un cyclone tropical dont l'intensité s'est stabilisée durant la nuit . Une reprise de l'intensification reste envisagée pour aujourd'hui. EMNATI devrait devenir un cyclone tropical intense en cours de week-end. Des fluctuations d'intensité sont toutefois possibles.



Le système continue sa trajectoire vers le sud-ouest avant de redresser vers l'ouest-sud-ouest plus franchement à partir de dimanche. Sur cette trajectoire, EMNATI se rapproche des Mascareignes ce week-end puis de la côte Est de Madagascar en début de semaine prochaine.



Le scénario privilégié fait passer le système à environ 320 km dans le secteur nord de Maurice en fin de nuit de samedi à dimanche puis à environ 300 km au nord de La Réunion en soirée de dimanche . L'incertitude sur ces distances de passages reste encore importante de l'ordre de 100km.



Une dégradation du temps et des conditions de mer est attendue à partir de samedi pour Maurice et La Réunion . Sur ce scénario les conditions devraient être un cran en-dessous des conditions connues pour BATSIRAI. Attention, une évolution plus pessimiste ne peut pas être exclue à l'heure actuelle . Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation.



Pour la Réunion, dans la nuit de dimanche à lundi et une bonne partie de la journée de lundi, les vents pourraient dépasser les 120km/h sur le littoral et les 140km/h sur les hauteurs avec des fortes pluies dans l'intérieur de l'île . Une houle cyclonique impacte la côte Nord et notamment la route du littoral.



Par la suite, un atterrissage sur Madagascar est envisagé pour mardi en journée ou soirée probablement à un stade mature (potentiellement au stade de cyclone tropical intense), présentant un réel danger pour la zone d'impact. Celle-ci est encore incertaine mais les probabilités sont en hausse pour la région centre Est entre Tamatave et Mananjary (ville déjà sévèrement impactée par BATSIRAI il y a un peu plus de 15 jours ...). Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation avec attention et de suivre les consignes officielles.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 20/02 à 10h locales, par 17.6 Sud / 55.8 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 21/02 à 10h locales, par 18.5 Sud / 53.0 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 22/02 à 10h locales, par 19.3 Sud / 49.5 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 23/02 à 10h locales, par 21.3 Sud / 45.2 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 24/02 à 10h locales, par 23.7 Sud / 42.3 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.