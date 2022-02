A la Une . Emnati : Fortes pluies et vents forts attendus sur La Réunion dès samedi soir

Le bulletin du Centre météorologique régional spécialisé de Météo France évoque une hausse de la probabilité des vents forts et fortes pluies sur La Réunion à partir de samedi soir. Par NP - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 09:57

La forte tempête tropicale Emnati devrait se renforcer dans les prochaines heures pour atteindre le stade de cyclone tropical intense. Les conditions météorologiques devraient donc être influencées ce week-end par le passage de ce système dépressionnaire.



Ce dernier devrait passer 300 kilomètres ou plus au Nord de La Réunion. Il existe encore une incertitude sur sa trajectoire d'environ 150-200 kilomètres. Le passage au plus près de notre île est prévu vers dimanche soir. Mais la météo va se dégrader bien avant.



Les conditions en mer devraient être affectées dès la journée de samedi. Des vents forts de 100 km/h sont plutôt attendus dans la soirée, comme des fortes pluies.