Emnati | Le point sur les transports scolaires et urbains dans l'Ouest

Par TCO - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 18:01

Le TCO informe les parents d’élèves que les transports scolaires seront assurés demain mardi aux horaires habituels.



En effet, les reconnaissances de terrain indiquent que le réseau routier est globalement praticable.



► En raison de la fermeture de la route du littoral, des cars scolaires de plus petites tailles seront mis en place pour desservir les établissements du Nord de l’île, en passant par la route de La Montagne. Les élèves concernés devront se présenter mardi matin aux arrêts et aux horaires habituels.





Le réseau urbain kar’ouest fonctionne depuis 10h ce matin sauf sur Dos D’Âne



En effet, en raison de la présence d’obstacles sur le réseau routier, des perturbations sont à prévoir sur le secteur de Dos d’Âne. Les services compétents sont actuellement sur le terrain afin de permettre à nos véhicules de circuler sans risques.



Nous remercions les usagers pour leur patience et compréhension.