A la Une . "Emmerder les non-vaccinés" : Un retraité porte plainte contre Emmanuel Macron

Originaire de Corrèze, le sexagénaire juge les propos du président de la République envers les non-vaccinés "insultants et discriminatoires". Sa démarche symbolique n'a aucune chance d'aboutir. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 09:06

Un habitant de Rosiers-d'Egletons, en Corrèze, reproche à Emmanuel Macron des propos “discriminatoires et insultants” à l'encontre des non-vaccinés. Le retraité de 63 ans a déposé une plainte mercredi dernier pour "diffamation et menaces publiques par personne ayant autorité".



Bien qu'il sache que sa démarche n'a aucune chance d'aboutir, ce non-vacciné s'est dit "choqué et blessé" par les mots du président de la République et a souhaité faire un geste symbolique envers celui qui est, de toute façon, couvert par son immunité présidentielle.



La veille, le chef de l'État avait déclaré lors d'un entretien avec les lecteurs du Parisien : "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie", provoquant une avalanche de réactions au moment où la loi sur pass vaccinal était débattue à l'Assemblée.