Emmanuelle Peters expose à Lespas Culturel de Saint-Paul

Du 19 novembre jusqu’au 14 décembre, Emmanuelle Peters, artiste-peintre réunionnaise expose ses œuvres à Lespas culturel de St-Paul. Une organisation dans le cadre du festival international "7 soleils, 7 lunes" sur des expositions collectives ( Musique , peinture, sculpture ). Compte tenu du contexte actuel de la crise sanitaire, les visites sont guidées et les personnes intéressées doivent simplement appeler l’accueil pour s'y inscrire. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 11:00 | Lu 222 fois

Emmanuelle Peters est la sœur du poète de la légende musicale Alain Peters disparu en 1995. Même si elle a hérité des talents de son frère, c’est vers la peinture qu’elle manifeste plus librement sa fibre artistique. Des peintures figuratives aux couleurs vives inspirées des scènes de vie créole.



“Peu de projets ont pu se maintenir, toujours à cause du contexte Covid!

Cependant une de mes premières dates d'expo de cette année et pas des moindres, s'est superbement bien déroulée à Paris. Il s'agit de l' exposition internationale: " Art Capital 2020" à Paris, au Grand-Palais en février dernier. Une véritable vitrine de l'Art contemporain avec un nombre considérable d'artistes venus du monde entier.”



Emmanuelle devait participer à une autre exposition internationale "Passeport pour la Réunion" au Canada de Mars à Mai 2020. Mais virus et confinement lui ont volé la vedette. Puis s'en est suivi une série d'annulations d'évènementiels où, notamment, les artistes ont payé un lourd tribu.



Malgré tout, elle garde le sourire. Deux ouvrages ont contribué à sa complicité avec la réalisation d'illustrations et interview sortis ce mois ci :

- "Anthologie du conte créole réunionnais" sous la direction de l'UDIR ( Jean-François Samlong)

- "Zarboutan Magazine" Agence Komkifo , Zakaria Mall.



“Voilà une année qui se termine bientôt, j'ai l’espoir de respirer si possible sans masque, de créer et créer encore. J'ai en effet quelques projets mais j'attends de voir ! C'est plus prudent par les temps qui courent.”



Sept artistes, sept visions, sept manières d'envisager la création. Pour réserver, rendez-vous sur le site de Léspas : http://lespas.re/lartist-lokal/









