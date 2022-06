A la Une . Emmanuel Séraphin veut voir l’union populaire triompher à La Réunion

Le maire de Saint-Paul a tenu à féliciter les candidats de la Nupes pour leur résultat. Il félicite chaleureusement Karine Lebon et Perceval Gaillard pour s’être qualifié dans les deux circonscriptions comprises dans sa commune. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 08:12

Le communiqué :



Je tiens à remercier les électeurs de La Réunion et en particulier ceux de Saint-Paul qui se sont déplacés ce dimanche afin d’accomplir leur devoir citoyen, afin de faire vivre la démocratie, malgré une abstention encore trop élevée.



Je tiens à féliciter les candidats de la majorité municipale Karine Lebon et Perceval Gaillard.



Karine Lebon réalise un score remarquable dans la 2e circonscription où elle arrive largement en tête et particulièrement à Saint-Paul.



Perceval Gaillard se qualifie brillamment pour le 2d tour dans la 7e circonscription en terminant en tête à Saint-Paul.



Plus globalement à La Réunion, les candidats de l’union populaire réalisent une performance exceptionnelle en étant présents au 2d tour dans six circonscriptions.



Dimanche prochain pourra être un moment historique.

La gauche réunionnaise rassemblée sera en mesure d’envoyer 6 députés progressistes à l’Assemblée nationale permettant ainsi de mettre en œuvre une véritable politique écologique et sociale profitant à toutes les familles réunionnaises.



Il est temps de mettre fin à la maltraitante sociale pour que chacun puisse vivre dignement.



