Emmanuel Séraphin rencontre les présidents et vice-présidents des Conseils des Habitants

Après avoir réalisé la mise en place des Conseils des Habitants (CDH) dans les 7 bassins de vie de Saint-Paul depuis le début de l’année, les présidents et vice-présidents ont eu l’opportunité d’échanger avec le maire, Emmanuel SÉRAPHIN, ce vendredi 3 juin à l’Hôtel de Ville.



L’objectif pour ces conseillers, ambassadeurs de leur bassin de vie, est de pouvoir travailler en concertation avec les services de la municipalité, déterminer les besoins du territoire, prendre part aux outils de communication et s’insérer dans des thématiques d’intérêt général : agriculture, aménagement, culture…. C’est un budget partagé exceptionnel de 7 M€ qui est engagé sur la période 2022-2026.



Les Conseils des Habitants devront relever le défi de faire évoluer la vie dans les quartiers. C’est là tout l’enjeu de cette démarche engagée et participative.