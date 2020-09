Emmanuel Séraphin élu président de l'office de tourisme de l'Ouest

Emmanuel Séraphin a été élu Président de l'Office de Tourisme de l'Ouest, succédant ainsi à Patricia Locame.



Les Vices-Présidents (tous élus communautaires) sont les suivants :

1er Vice Président : Fayzal Ahmed Vali

2e Vice-Présidente : Amandine Tavel

3e Vice-Présidente : Jocelyne Jannin

4e Vice-Présidente : Brigitte Dally



L’Office de Tourisme est administré par un Comité de Direction composé de 19 membres titulaires, répartis en 2 collèges :



- Le collège des élus du TCO, conseillers communautaires élus par le Conseil Communautaire, soit 10 élus titulaires (2 par communes) et 5 élus suppléants (1 par commune)



- Le collège des socioprofessionnels, représentatifs des professions ou associations intéressées au tourisme sur le territoire communautaire. Ces associations ou ces structures ont été désignées par le Conseil Communautaire du 24 juillet 2020 et comptent 9 membres titulaires (1 par structure) et 1 suppléant par structure.



Il s'agit de :

Gîte de France

IRT

parc national de La Réunion

FRT

Sypral

UHR

UMIH

Accueil Paysan

CAAP (association des créateurs artisans et artistes péi)



Les personnes physiques représentant chacune de ces structures membres du Comité de Direction sont désignées par leurs organes compétents conformément aux règles qui leur sont applicables.