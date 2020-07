A la Une . Emmanuel Séraphin élu confortablement à la tête du TCO

Emmanuel Séraphin a été élu président du TCO ce jeudi après-midi. Seul candidat en lice, il a remporté 57 voix sur 64. Avec Huguette Bello et Olivier Hoarau complétant le trio de tête, le PLR est assuré de peser lourd dans cette gouvernance partagée. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 20:17 | Lu 534 fois





Avec seulement sept bulletins blancs, le bras droit d’Huguette Bello débute son mandat confortablement. "On a vu l’ensemble des maires et ils ont adhéré à cette candidature. Ces 57 voix ça donne une force au territoire, parce que quand il y a des tiraillements, ça affaiblit une présidence", réagit Emmanuel Séraphin qui promet de travailler "pour l’intérêt général" avec une "gouvernance collégiale". Désormais, le nouveau président l'annonce, après le temps des projets, cette mandature sera celle "des progrès et des réalisations".



"L'avenir de La Réunion se joue ici", s'exclame Huguette Bello, élue première vice-présidente. "C’est heureux que Saint-Paul, qui est la commune la plus importante, compte le plus grand nombre d’élus communautaires", exprime celle qui a préféré la candidature d'Emmanuel Séraphin à la sienne. "Nous avons beaucoup à faire, nous avons à redresser Saint-Paul", explique en effet la maire de Saint-Paul. Quant aux régionales, "il faut laisser le temps au temps", déclare prudemment la cheffe de file du PLR.



C’est ensuite Olivier Hoarau qui s’est vu confier le rôle de troisième vice-président. Si des désaccords sont apparus en interne quant à la place du Port dans l'intercommunalité, ’il "n’y a pas eu de rififi" assure le premier magistrat. Olivier Hoarau pointe tout de même un problème "de méthode" dans l’organisation de l’élection. "Je découvre aujourd'hui les 15 vice-prédidents", illustre-t-il, avant d'ajouter :" Je pense que travailler dans une gouvernance partagée nécessite une vraie transparence dans l’information donnée".



De son côté, c’est en affichant un large sourire que Joseph Sinimalé a laissé son fauteuil. L’ancien président du TCO, qui se vante de "laisser une intercommunalité dont la situation s’est progressivement redressée", veut se monter bon perdant. "L’alternance est une composante essentielle de la démocratie", commente-t-il avant de prendre place au fond de la pièce. Le début d'une nouvelle ère pour l'Ouest, territoire clé du PLR pour les prochaines régionales.



La liste complète des 15 vice-présidents, dans l'ordre : Huguette Bello (élue avec 52 voix) ; Olivier Hoarau (55 voix) ; Vanessa Miranville (46 voix) ; Bruno Domen (48 voix) ; Daniel Pausé (56 voix) ; Mélissa Cousin (41 voix) ; Fayzal Ahmed Vali (40 voix) ; Denise Delavanne (41 voix) ; Gilles Hubert (41 voix) ; Roxanne Pausé-Damour (40 voix) ; Philippe Lucas (40 voix) ; Mireille Morel-Coianiz (40 voix) ; Irchad Omarjee (45 voix) ; Laetitia Lebreton (42 voix) ; Henry Hippolyte (45 voix). C'est une élection sans suspens qui s'est déroulée au siège du TCO ce jeudi après-midi. Car seule la candidature d'Emmanuel Séraphin a été proposée aux conseillers communautaires, réunis au "Crayon" pour désigner le successeur de Joseph Sinimalé (à l'abri d'un "isoloir" personnel en carton, innovation des services en cette période de crise sanitaire).



