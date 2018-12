Emmanuel Séraphin dénonce "la fausse baisse des indemnités" de Joseph Sinimalé

"Il nous prend vraiment pour des imbéciles". Alors que Joseph Sinimalé demandera ce jeudi à son conseil municipal de voter une baisse de 1000 euros de ses indemnités de maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin estime qu'il s'agit là d'une "opération démagogique".



"Contrairement à ce qu'il a juré de faire sur Facebook, il ne va pas du tout empocher seulement 500 € par mois. Loin de là", reproche le conseiller municipal d'opposition, avant de prêter au maire une intention cachée.



"En prenant ce qu'il touche à la mairie de Saint-Paul (6735 € soit 145% de la base) et si l'on rajoute à ce qu'il touche actuellement au TCO (écrêtement de 2549 €) on tombe sur un total de 9284 € soit une différence de 913 € au-dessus du plafond de 8371 € prévu par la loi !", affirme l'élu PLR.



"Ainsi, depuis plusieurs mois, il toucherait 913 € de plus que le plafond autorisé", poursuit-il, avant d'ajouter : "Je n'imagine pas une seconde que cette opération de communication du maire aurait pour but de régulariser ses indemnités au regard de la loi car il ne toucherait "plus que" 8284 € ! Juste en dessous du plafond de 8371 € prévus par la loi".



Un autre point fait grincer des dents l'ancien adjoint d'Huguette Bello. "Pour faire celui qui aide les démunis, il propose de reverser le surplus de 1000 euros au budget du CCAS. Problème : comment va-t-il faire pour verser au budget du CCAS qui est un budget annexe de l'argent pris sur le budget principal ? Vérification faite, il n'y a aucune trace dans la décision de modification du budget prévue lors de la séance de versement au profit du CCAS".



L'occasion également de questionner : "Pourquoi ne baisse-t-on pas du même coup les indemnités de l'ensemble des élus ? Pour mémoire, ils s'étaient augmentés de 37 % au début de la mandature".



Contactée, la municipalité n'a pour l'heure pas donné suite à nos interrogations. Emmanuel Séraphin promet de questionner le maire ce jeudi. Les échanges s'annoncent musclés.