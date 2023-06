A la Une . Emmanuel Séraphin définit la ligne politique du PLR sur l’adaptation des lois à La Réunion et sur l’autonomie

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 18:24

Le dimanche 11 juin, le PLR organisait son congrès en guise d’état des lieux onze ans après sa création. Née d’une querelle mémorable avec le PCR, Pour La Réunion compte aujourd’hui 1000 adhérents après en avoir compté 4000 au plus fort des joutes électorales de la décennie 2010. Si le nombre d’adhérents s’est naturellement érodé, le parti a engrangé des victoires remarquables et les nombreuses collectivités qui vont avec : mairies, interco, Région, mais aussi des députés portant ses couleurs.



Le parti a su laisser la place à des jeunes engagés, s’en félicite son secrétaire général. Dans une interview qu’il nous a accordée, Emmanuel Séraphin évoque la ligne politique du parti concernant la nécessité de différencier les lois s’appliquant au national au vu des réalités locales. L’exemple flagrant qu’il donne et qui a été évoqué le 13 mai en présence d’Elisabeth Borne au belvédère du Maïdo est l’application de la loi Littorale à La Réunion.



Si une prise en compte des particularités réunionnaises devient évidente selon lui, il ne faudra pas pour autant prendre le même chemin que nos amis domiens. "Nous ne sommes pas les Antilles", observe-t-il.



Il clarifie aussi la position de son parti sur "l’autonomie" de notre territoire. Un terme qui a marqué bien des luttes politiques sur notre île ces 70 dernières années.