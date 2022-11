Emmanuel Séraphin à l'école primaire du Ruisseau, à Bois-de-Nèfles

Dans la perspective de mieux accueillir les écoliers, la Ville de Saint-Paul s’inscrit résolument dans une démarche d’excellence éducative afin de leur offrir le meilleur cadre possible pour un apprentissage optimal et serein. Salles de classe, réfectoires, sanitaires, la délégation composée aussi d’administratifs relève les points à améliorer : infiltration d’eau dans les classes, manque de places dans le parking à l’extérieur. Le Plateau noir de sport sera également réhabilité et un street workout verra le jour à proximité.



Le premier magistrat a rencontré le personnel enseignant et les agents de la restauration scolaire. L’occasion privilégiée de brosser l’état des lieux quelques semaines avant les vacances d’été austral. Dans les semaines à venir, le Maire poursuivra ses visites dans les écoles afin de se rendre compte de ce qui doit être amélioré afin de “créer un environnement agréable propice à l’épanouissement des 13 000 écoliers du premier degré du territoire.