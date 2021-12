Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Emmanuel Séraphin à l’école élémentaire les Chocas Mieux accueillir les écoliers, s’inscrire dans une démarche d’excellence éducative, c’est leur offrir le meilleur cadre pour un apprentissage optimal et serein. C’est dans cette optique que le maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, poursuit sa tournée dans les établissements du premier degré du territoire. Des visites indispensables pour se rendre compte des conditions dans lesquelles les petits écoliers saint-paulois évoluent pendant leur temps scolaire et extra-scolaire. C’est ainsi qu’il s’est rendu ce jeudi 2 décembre à l’école élémentaire publique les Chocas à La Plaine Saint-Paul, un établissement qui accueille 257 écoliers.

Accompagné de Yann CRIGHTON, délégué à la restauration scolaire et au bassin de vie de La Plaine/Bois-de-Nèfles, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, poursuivra ses visites dans les écoles pour, dit-il : “se rendre compte de ce qui doit être amélioré afin d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves Saint-Paulois. Les modalités d’accueil sont importantes cela concerne le bâti, le personnel encadrant, les dispositifs mis en place comme l’école numérique, le matériel fourni et les livres à disposition. Nous contribuons à créer un environnement agréable propice à l’épanouissement des 13 000 écoliers du premier degré du territoire et cela passe par une meilleure écoute, mais aussi une meilleure coordination et une planification au niveau des Affaires Scolaires. Ce travail de collaboration demandera du temps, des moyens et de la coordination afin d’offrir un environnement optimal favorisant l’épanouissement de chaque enfant. “



L’objectif de ces rencontres dans les 66 écoles du territoire, est de trouver ensemble les solutions pour améliorer le cadre de vie des 13 000 élèves Saint-Paulois. Un travail collectif qui vise à faire de la Commune une terre apprenante et innovante. Il s’agit aussi de parler des points positifs. Pour rappel, la commune a été titrée Ville Amie des Enfants par l’UNICEF.







