Emmanuel SÉRAPHIN rencontre les footballeurs de la Saint-Pauloise avant le premier match de la saison

Pour encourager les joueurs de la Saint-Pauloise Football club, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et les élus de la Ville, sont venus encourager les joueurs pour ce premier match de la saison qui s’est déroulé ce dimanche après-midi au stade Paul-Julius-BÉNARD.



Après l’échauffement, le premier magistrat a tenu à saluer l’équipe et échanger avec les joueurs. “Les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois vous soutiennent et ils espèrent une bien belle saison.”



La magie a opéré puisque la Saint-Pauloise s’est illustrée avec 3 buts contre 1 face à l’équipe de Sainte-Suzanne. Un démarrage prometteur pour l’équipe locale galvanisée par les supporters.