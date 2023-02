Emmanuel SÉRAPHIN, Maire de Saint-Paul et Président du TCO, rencontre les hôteliers de la station balnéaire

Plusieurs gérants d’hôtel de la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains et de La Saline ont répondu présents ce vendredi 24 janvier à l’invitation de la Mairie de Saint-Paul et du TCO à Tamarun. L’occasion de présenter les nombreuses actions menées par les deux collectivités sur l’unique station balnéaire de l’île, mais aussi d’échanger sur différentes problématiques rencontrées par ces professionnels de l’hôtellerie.



“Comment l’administration peut-elle concourir à rendre le littoral plus dynamique ? Comment les événements publics peuvent-ils être générateurs d’attractivité? C’est ce que nous recherchons aujourd’hui grâce à cette rencontre entre les professionnels du monde de l’hôtellerie, La Mairie de Saint-Paul et le TCO”, commence le premier magistrat avant de présenter les nombreux projets concernant cette partie du territoire au côté de Sylvie CENDRE, Sous-Préfète de Saint-Paul, de Virginie SALLÉ, Présidente de Tamarun et élue du bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, de Michel CLÉMENTE, Délégué à la transition écologique et au tourisme et d’Irchad OMARJEE, Vice-Président du TCO et élu à la Ville de Saint-Paul en charge de l’aménagement.



Des projets structurants



Attendue à la fois par les professionnels et les collectivités, cette rencontre a permis de présenter les projets en lien avec la station balnéaire. Pour commencer, Saint-Gilles va connaître de profonds aménagements avec le Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Gilles-les-Bains ou encore l’aménagement de Trou d’Eau (entrée sud) et la création de centaines de places de parkings. Des travaux qui ne devraient pas tarder à voir le jour.



Prix coup de coeur de la biodiversité, la Ville de Saint-Paul tient à protéger son littoral en luttant contre l’érosion : replantation d’espèces endémiques, retrait des points durs, abattage des filaos malades… Véritable poumon économique de notre territoire, la zone balnéaire, ses plages et son environnement, doivent être préservés et respectés. Pour cela, la Ville a activé son plan de mobilité en privilégiant les mobilités douces sur toute la zone balnéaire, mais également dans les zones à forte densité comme le centre-ville de Saint-Paul. Avant le 3ème trimestre 2023, la Commune déploiera des solutions alternatives de déplacement en libre-service : vélos à assistance électrique ou encore des trottinettes et des scooters électriques. L’enjeu est d’améliorer le cadre de vie à l’intérieur de la station balnéaire et de pacifier les usages entre piétons, vélos et voitures.



Un environnement à protéger



Préserver le littoral, c’est aussi protéger l’environnement sur lequel l’homme a un fort impact. Rien que sur les dépôts sauvages “5 000 tonnes sont prélevés chaque année sur le territoire, cela a un coût pour la collectivité”, précise le TCO qui injecte uniquement dans la gestion des déchets, 39 millions d’euros en frais de fonctionnement et 7,5 millions en frais d’investissement. Entre les dépôts sauvages, les épaves ou autres véhicules hors d’usage, le TCO a mis en place plusieurs actions pour sensibiliser la population. Le Trokali, qui offre aux objets une seconde vie. Toujours dans une démarche de réduction des déchets et de sensibilisation, les médiateurs sont à pied d’oeuvre et vont à la rencontre de la population afin de la responsabiliser. En renfort, la brigade intercommunale environnementale créé en avril 2022 par le TCO renforce les actions d’hyper proximité de l’intercommunalité. Elle est composée d’agents de surveillance municipaux et d’agents de la police municipale. Elle a pour but de responsabiliser et de sanctionner les habitants qui laissent traîner leurs bacs et leurs déchets à l’extérieur de chez eux.



Une Commune riche “d’Histoire”



Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2012, la Commune de Saint-Paul abrite 30 monument historiques classés, une richesse patrimoniale âgée de plus de 300 ans. Par ailleurs, la commune célèbrera le 360ème anniversaire du Peuplement de La Réunion en novembre prochain. L’occasion de proposer des balades, des sorties et des découvertes de ce patrimoine bâti et culturel de la Ville dans le cadre de cet anniversaire. Cette année, plusieurs événements : festivals, manifestations et autres actions culturelles sont programmés du côté de la zone balnéaire, la volonté est de dynamiser ce lieu hautement touristique en proposant des événements économiques comme un fait-main, des Z’artisanales, un marché nocturne… “L’idée est également de faire concorder les différents agenda (OTI, agenda de la mairie) pour booster l’attractivité de la zone balnéaire”, précise Emmanuel SÉRAPHIN.



Après avoir brosser les différents projets de la zone balnéaire : aménagements, économie, environnement, manifestations… Les gérants des différentes structures hôtelières ont échangé sur d’autres sujets comme la difficulté pour le personnel des hôtels d’être hébergé à proximité de leur lieu de travail, mais aussi de la concurrence déloyale des locations saisonnières, des zones à desservir par les transports en commun, des incivilités, du manque de places de stationnement dans certaines zones… Le Maire et Président du TCO a pris en compte toutes ses problématiques et propose aux hôteliers de faire un point d’étape prochainement.







Dylan WERNER et Pascal OBRECHT, deux invités prestigieux



Lors de cette rencontre des hôteliers à TAMARUN, deux invités prestigieux, Dylan WERNER, champion du monde du Service en restaurant aux WorldSkills 2022 et Pascal OBRECHT, Meilleur ouvrier de France et Vice-champion du monde de flambage ont fait l’honneur de leur présence. Ces prodiges de la restauration gastronomique ont proposé une démonstration de découpes de fruits frais et une dégustation de cocktails à base de fruits péi. Ils étaient invités à La Réunion par l’association 1 000 Sourires, association qui oeuvre auprès des enfants issus de milieux très modestes, voire handicapés ou malades en leur offrant à travers leurs actions, la possibilité de vivre des moments de découverte, d’évasion et de rêve. Conquis par notre île, “Ils ont découverts de nouvelles saveurs et des mélanges succulents” qu’ils espèrent ramener prochainement dans l’Hexagone.