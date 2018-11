Emmanuel Macron visé par une attaque: Six personnes interpellées

Les services antiterroristes ont interpellé six personnes appartenant à une mouvance d'extrême droite qui projetaient une action violente visant le président de la République, Emmanuel Macron.



Les six personnes ont été interpellées dans les départements de l’Isère, de l’Ille-et-Vilaine et de la Moselle par la DGSI. Comme le rapporte 20 minutes, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminelle.



Selon le procureur de la République, il s'agit d'un projet imprécis et mal défini d'une action violente contre le Président de la République, a ajouté une source proche du dossier.