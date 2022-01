La grande Une Emmanuel Macron veut "emmerder les non-vaccinés" et assume sa stratégie sur le pass vaccinal

À trois mois de la présidentielle, Emmanuel Macron a renoué avec son côté provocateur. Dans un entretien accordé au Parisien-Aujourd'hui en France et publié ce mardi, le président de la République a provoqué un tollé après avoir déclaré vouloir "emmerder les non-vaccinés". Des mots qui ont provoqué de nouveau la suspension des débats à l'Assemblée nationale autour du pass vaccinal qui doivent reprendre ce mercredi à 15h. Par NP - Publié le Mercredi 5 Janvier 2022 à 06:52



a déclaré Emmanuel Macron



Malgré cette charge envers les non-vaccinés, le chef de l'Etat a de nouveau exclu la vaccination obligatoire ("je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force") mais aussi un tri dans les services de soins critiques en faveur des non-vaccinés ("un soignant il regarde quelqu'un qui est malade et il ne regarde pas d'où il vient, ce qu'il est").



Les propos du locataire de l'Elysée, qui a "envie" d'être candidat à la présidentielle (l'annonce devrait intervenir "dès que les conditions sanitaires le permettent"), ont évidemment fait les choux gras de l'opposition notamment sur les réseaux sociaux :

Aveu sidérant de #Macron. C’est clair le #PassVaccinal est une punition collective contre la liberté individuelle. pic.twitter.com/7R0OnbFiDw

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 4, 2022



Un Président ne devrait pas dire ça. Le garant de l'unité de la nation s'obstine à la diviser et assume vouloir faire des non-vaccinés des citoyens de seconde zone. Emmanuel Macron est indigne de sa fonction.

En avril, je serai la Présidente de tous les Français. pic.twitter.com/MKvaxsneec

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 4, 2022



Il fait de la #vaccination un #referendum pour ou contre Macron. C'est une faute politique. pic.twitter.com/8uQJtxJp3h

— Yannick Jadot (@yjadot) January 4, 2022



Emmanuel Macron dit bel et bien : "J'ai envie d'emmerder". Ce n'est pas seulement la déclaration cynique d'un politicien qui veut exister dans la campagne présidentielle. C'est la cruauté avouée, assumée, qui parade devant des Français méprisés.

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 4, 2022



Un Président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus.



Je ne peux pas cautionner un texte qui a pour seul objectif d’emmerder les Français. pic.twitter.com/REbduJQGLr

— Christian JACOB (@ChJacob77) January 4, 2022



Réunir la France 🇫🇷 https://t.co/LVvqdKJ7pF

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 4, 2022