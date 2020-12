Emmanuel Macron testé positif au coronavirus

Le chef de l’État a testé positif à la Covid-19 "suite à un test RTPCR réalisé dès l’apparition de premiers symptômes" indique la présidence de la République.



"Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le Président de la République s’isolera pendant 7 jours. Il continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance", ajoute l'Elysée. Emmanuel Macron devait se rendre au Liban le 22 et 23 décembre. Ce voyage présidentiel est d'ores et déjà annulé.