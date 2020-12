A la Une . "Emmanuel Macron semble avoir été imprudent", déclare Jean-Luc Mélenchon

Le patron de La France Insoumise est à La Réunion pour son premier déplacement de campagne. Interrogé sur l'état de santé d'Emmanuel Macron, testé positif au Coronavirus, Jean-Luc Mélenchon lui a souhaité de se rétablir promptement mais s'interroge sur les causes de sa contamination. Par Baradi SIVA - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 09:00 | Lu 259 fois

"Je lui souhaite de se rétablir promptement ! On ne souhaite jamais le malheur, même de nos adversaires ! Mais il me semble qu'il a été imprudent !" lance le chef de file de LFI, en visite à La Réunion.



Jean-Luc Mélenchon pourrait ici faire référence au fait qu'Emmanuel Macron a participé quelques jours à un dîner de travail où se trouvaient autour de la table 10 personnes au lieu des 6 recommandées.



Le président reconnaît "peut-être" une négligence



Dans une vidéo publiée quelques heures après l'annonce de sa contamination, le Président a souhaité lancer un appel aux Français : "Continuez à vous protéger ! J'ai été testé positif, cela montre que ça arrive à tout le monde parce que je suis très protégé, je fais très attention, je respecte les gestes barrières, les distances, je mets du masque et du gel hydroalcoolique. C'est peut-être un moment de négligence et surtout un moment de pas de chance. Si je n'avais pas respecté les gestes barrières, je l'aurai attrapé plus vite et je l'aurai surtout transmis à beaucoup plus de monde."







