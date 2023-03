A la Une . Emmanuel Macron se déclare à la disposition des syndicats pour discuter des questions liées au travail

Lors d'une conférence de presse en marge du sommet européen, le président Emmanuel Macron a déclaré être prêt à discuter avec les syndicats sur des questions liées au travail, sans mentionner les pensions de retraite.

Il a proposé d'aborder des sujets tels que l'usure au travail, les fins de carrière, la reconversion professionnelle, l'évolution de carrière, les conditions de travail et les rémunérations dans certaines branches. Cependant, il n'a pas inclus la question des retraites dans ces discussions. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 20:04

En ce qui concerne la réforme des retraites, qui suscite l'opposition d'une majorité de Français, Emmanuel Macron a souligné que le processus démocratique devait se poursuivre, avec l'avis attendu du Conseil constitutionnel.



Le président a également mis l'accent sur d'autres dossiers intéressant la vie des Français et figurant à son agenda, tels que les pénuries d'eau, la réforme du marché du travail, l'amélioration de la sécurité et la loi de programmation militaire, insistant sur le fait que le pays ne peut pas rester à l'arrêt.



Emmanuel Macron a condamné les violences survenues lors des manifestations de jeudi et a promis une grande fermeté à l'encontre de leurs auteurs.



Il a également reconnu les difficultés liées aux images de policiers s'en prenant à des manifestants, soulignant que des messages clairs avaient été transmis concernant le respect de la déontologie.



Le président a également dénoncé les agressions disproportionnées subies par les forces de l'ordre de la part de militants violents et équipés, réaffirmant que le gouvernement ne cédera rien à la violence.



