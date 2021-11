Emmanuel Macron s'adressera mardi soir aux Français

Le rebond du Covid-19 en Europe inquiète. Emmanuel Macron va s'exprimer mardi sur l'augmentation du nombre de contaminations sur quasiment l'ensemble du territoire national. Il devrait également s'exprimer sur la reprise économique et les réformes menées par le gouvernement. La dernière allocution du chef de l’Etat remonte au 12 juillet.



"Très prochainement, le président de la République prendra à nouveau la parole, pour faire un point sur la situation sanitaire mais également sur la reprise économique, sur les réformes qui sont conduites dans notre pays et sur l’ensemble des sujets qui le traverse", avait indiqué plus tôt dans la journée le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.



Cette nouvelle allocution sera retransmise à la télévision mardi à 20 heures en métropole, soit 23 heures à La Réunion.