Emmanuel Macron rencontre les citoyens tirés au sort de l'Observatoire des prix

Le chef de l'Etat entre dans le vif du sujet concernant la vie chère. Avec plus de deux heures de retard sur le programme initial, Emmanuel Macron est de retour à la préfecture depuis 12H30.



Pour la deuxième journée de visite, le président de la République part à la rencontre des citoyens impliqués dans les dispositifs qui ont résulté du mouvement des gilets jaunes, l'Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus et le Conseil Consultatif Citoyen. Des rendez-vous qui n'ont été révélés que tardivement par l'Elysée qui a semble-t-il souhaité cadrer au millimètre la teneur de ces échanges.



Plus tôt dans la matinée, les 50 citoyens tirés au sort de l'OPMR ont échangé avec les ministres (pour rappel, c'est la ministre de l'Outre-mer Annick Girardin qui avait proposé que 50 citoyens tirés au sort rejoignent l'observatoire des prix lors de la crise sociale) . Des échanges pour lesquels ils ont dû insister, n'ayant au départ été conviés qu'au pique-nique de ce vendredi à Petite Ile. Emmanuel Macron, lui, ne devait rencontrer qu'une délégation composée de 7 personnes. Une rencontre qui aurait pu ne pas avoir lieu, les citoyens expliquant ce mardi lors d'un point presse l'importance d'être reçus tous ensemble.



C'est ensuite une rencontre avec des membres du Conseil consultatif citoyen, eux aussi tirés au sort, qui attend le chef de l'Etat. Un dispositif censé permettre aux citoyens réunionnais d’être davantage associés dans le processus de prise de décision publique. Là aussi, seule une poignée de citoyens a pu s'entretenir avec le chef de l'Etat.



Photos : Pool images - Ludovic Laï-Yu - Journal de l’île de La Réunion