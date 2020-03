A la Une ... Emmanuel Macron met 4 milliards sur la table Le président de La République a annoncé une dotation afin de financer l’achat et la production de médicaments, masques et respirateurs.



Pour le symbole, et tenter d’éteindre la polémique, c’est d’une fabrique de masques près d’Angers que le chef de l’État a pris la parole. Vêtu d’équipement de protection, Emmanuel Macron a annoncé une dotation de 4 milliards d’euros.



Le président a affirmé que "produire plus sur le sol national pour réduire la dépendance" est un enjeu stratégique. "Fin avril, nous serons à 10 millions de masques, nous aurons plus que triplé en quelques semaines […] D'ici fin avril, nous aurons la capacité de produire 15 millions de masques par semaine". Il a assuré que d’autres types de masques seraient bientôt disponibles pour les travailleurs qui ne sont pas dans le domaine médical.



Au sujet des respirateurs, Emmanuel Macron a promis que "d'ici mi-mai, le consortium va permettre de produire 10 000 respirateurs français". Des commandes ont été effectuées auprès de producteurs européens et du seul français (Air Liquide).



La France a besoin de 40 millions de masques par semaine. Pour répondre immédiatement au problème, la France a commandé un milliard de masques en Chine. Un "pont aérien" avec la Chine a été mis en place. 8,5 millions de masques sont arrivés hier, 12 millions doivent être livrés demain.



Une réaction gouvernementale attendue, en espérant qu'elle ne soit pas trop tardive.







