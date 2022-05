La grande Une Emmanuel Macron investi pour un second mandat ce samedi

C'est ce samedi qu'Emmanuel Macron sera investi pour un second mandat à l'Élysée. Réélu le 24 avril dernier, une première depuis Jacques Chirac en 2002, le président élu a choisi la sobriété par rapport à 2017 pour une cérémonie d'investiture qui devrait durer moins d'1h30. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 09:24





Comme le veut la tradition, le président réélu recevra les insignes de Grand-Maître de la Légion d'Honneur de la part du grand chancelier, le général Pugat.

La cérémonie se déroulera à partir de 11h dans la salle des fêtes du palais présidentiel et débutera par la proclamation des résultats de l'élection par Laurent Fabius, président du conseil constitutionnel. Pour rappel, Emmanuel Macron avait obtenu 58,2% des suffrages face à Marine Le Pen (41,46% des voix).Comme le veut la tradition, le président réélu recevra les insignes de Grand-Maître de la Légion d'Honneur de la part du grand chancelier, le général Pugat.

Emmanuel Macron prononcera ensuite un discours d'une quinzaine de minutes devant les quelque 450 personnes invitées en dehors des membres de la famille et des proches du chef de l'Etat. Parmi elles, notons les présences de ses deux prédécesseurs à l'Élysée, Nicolas Sarkozy et François Hollande.



Il se rendra ensuite dans les jardins de l'Élysée où il rendra hommage au drapeau au son de la Marseillaise avant un passage en revue des troupes. A quelques kilomètres de là, 21 coups de canons seront tirés depuis les Invalides.