Emmanuel Macron hué lors du défilé, des figures des Gilets Jaunes interpellées

Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet a été émaillé d'incidents en cette année de mouvement social. De nombreux gilets jeunes s'étaient donné rendez-vous sur les Champs Elysées, pour fêter à leur manière la fête nationale, et se rappeler au bon souvenir du président de la République, qu'ils ont copieusement hué et sifflé.



Comme chaque année, les Champs sont sous haute surveillance policière, cette année particulièrement, car les gilets jaunes avaient prévu depuis des semaines et annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils célébreraient la révolution française. L'exceptionnel dispositif n'a pas empêché quelques centaines de gilets jaunes de se joindre à la foule des badauds, avec non des gilets mais des ballons jaunes.



Les figures du mouvement Jérôme Rodrigues, Maxime Nicolle et Eric Drouet ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat du XVème arrondissement. Les manifestants scandaient notamment "où est Steeve", en référence au jeune homme porté disparu à Nantes depuis une charge policière lors de la nuit de la fête de la musique.



Le match Algérie/Nigéria de la Coupe Africaine des Nations ayant lieu ce soir, et après les incidents de jeudi soir suite à la victoire algérienne, la ville de Paris se prépare à une fête du 14 juillet sous tension. Cette année le thème du feu d'artifice tiré de la tour Eiffel est la célébration du 14 juillet 1790.