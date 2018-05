"Emmanuel Macron franchit la ligne rouge"

Dans un documentaire diffusé ce lundi sur France 3, le Président de la République a eu des propos honteux.



Oser faire un parallèle entre la mort tragique du colonel BELTRAME dans les attentats de Trèbes et la lutte contre la baisse de 50 euros de l’APL ; le Chef de l’Etat est indigne de sa fonction.



Utiliser ces tristes événements pour tenter de justifier ces nombreuses attaques injustes contre les plus pauvres est odieux. A-t-il pensé une seule seconde à la famille ? Il est très mal placé pour nous donner des leçons sur les valeurs.



Emmanuel MACRON veut-il dire que pour trouver « grâce » à ses yeux, tous les Français devraient se sacrifier pour sa politique de riches ? Culpabiliser a toujours été l’arme des manipulateurs dangereux.



Pour lui, celles et ceux qui ont perdu 50 euros d’APL ne méritent pas d’être défendus, parce que 50 euros c’est pas grand-chose, c’est pas le « summum » ; cette lutte serait inutile.



Ce Président est vraiment le Président des riches. Il est prêt à tout pour faire des cadeaux à ses amis de la finance, même à salir la mémoire de ce militaire héroïque.



Jean-Hugues RATENON

Député de la Réunion