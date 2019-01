Emmanuel Macron favorable à la fin de l'anonymat sur le net

L'information est passée relativement inaperçue. Lors du deuxième acte du grand débat national qui s'est tenu à Souillac vendredi dernier, Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'une "levée progressive de tout anonymat", dans une volonté d'améliorer la qualité de la démocratie participative.



S'exprimant au sujet de "l'hygiène démocratique du statut de l'information", le président de la République a souhaité lui redonner ses lettres de noblesse en se déclarant favorable à une "levée progressive de toute forme d'anonymat", en faisant mention de "processus où on sait distinguer le vrai du faux et où on doit savoir d’où les gens parlent et pourquoi ils disent les choses".



Emmanuel Macron n'a pas donné plus de détails sur les processus qui pourraient être utilisés pour aboutir à cette levée de l'anonymat sur le web, mais dans un précédent discours, il avait déjà pointé du doigt un "anonymat devenu problématique", qui laissait impunis des "torrents de haine déversés en ligne".



Des techniques existent déjà pour arriver à un tel résultat. Il suffirait par exemple d'exiger la fourniture d'une pièce d'identité pour l'ouverture de tout compte en ligne sur un réseau social. Une telle disposition pourrait être incluse dans la loi. Mais pas sûr qu'elle franchisse l'écueil du Conseil constitutionnel. Selon Félix Tréguer, de la Quadrature du Net, une association de défense des libertés en ligne, l'anonymat constitue un droit associé à la liberté d'expression et de communication et au droit à la vie privée et il est reconnu comme tel au niveau international, notamment par la Cour européenne des droits de l'Homme".