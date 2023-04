A la Une . "Emmanuel Macron est sadomasochiste, il jouit dans la souffrance qu'il inflige", déclare Michel Onfray

Invité sur Cnews, le philosophe s'est lâché sur le président de la République en le qualifiant de psychopathe et de sadomasochiste.

Par NP - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 11:33

Si sa liberté de parole et ses prises de position sont connues, Michel Onfray parvient toujours à trouver les formules qui créent le buzz et la polémique. Parmi ses têtes de turcs favorites, le président de la République figure en bonne place.



Interrogé sur Cnews par Laurence Ferrari, le philosophe n'a pas mâché ses mots. Questionné sur l'impopularité du chef de l'Etat, le Normand n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. "C'est une forme de psychopathologie cette façon de tout dire et le contraire de tout. Cette façon de mentir éhontément, d'agresser, d'être violent avec les gens, de les humilier. Il sème tout ça et il récolte ce qu'il a semé."



Loin de s'arrêter, Michel Onfray poursuit sur la personnalité du président de la République. "Il y a une structure psychique particulière chez ce monsieur. Il est sadomasochiste. Il aime faire jouir et jouit dans la souffrance qu'il inflige. Je pense même que ça lui fait plaisir d'être détesté. Il s'aime tellement qu'il se dit 'regardez ils me détestent parce que ce sont tous des nuls'".