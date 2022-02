A la Une . Emmanuel Macron dénonce un "acte de guerre" de la Russie

Le président de la République s'est exprimé suite au lancement d'une opération militaire de la Russie en Ukraine. "Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe", a-t-il affirmé. Par NP - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 16:35





Le chef de l'Etat assure : "La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je salue le courage du président, des autorités et du peuple ukrainien. En refusant la voie diplomatique, le président Poutine a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la stabilité de la zone."



Il explique que des sanctions sont à venir : "À cet acte de guerre, nous répondrons sans trembler. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du conseil européen ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au conseil de sécurité de l'ONU et nous tâcherons de bâtir l'unité internationale."



Emmanuel Macron assure que les alliés de l'Ukraine ne trembleront pas face à la Russie : "Sur le plan militaire, économique, autant que sur le plan de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens."



"Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'Histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables et profondes sur nos vies, sur la géopolitique de notre continent. Nous saurons y répondre ensemble. En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé, ne cédons rien de notre unité", conclut-il avant de préciser qu'il s'adressera à nouveau aux Français dans quelques heures pour évoquer l'évolution de la situation et les décisions qu'il sera amené à prendre. Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi 24 février quelques heures après l' offensive militaire de la Russie en Ukraine . Il dénonce un "acte de guerre" et assure que des décisions seront prises et des sanctions sont prévues contre le pays dirigé par Vladimir Poutine. Le président de la République déplore "une attaque militaire massive" et la condamne : "Ce choix délibéré est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international."Le chef de l'Etat assure : "La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je salue le courage du président, des autorités et du peuple ukrainien. En refusant la voie diplomatique, le président Poutine a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la stabilité de la zone."Il explique que des sanctions sont à venir : "À cet acte de guerre, nous répondrons sans trembler. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du conseil européen ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au conseil de sécurité de l'ONU et nous tâcherons de bâtir l'unité internationale."Emmanuel Macron assure que les alliés de l'Ukraine ne trembleront pas face à la Russie : "Sur le plan militaire, économique, autant que sur le plan de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens.""Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'Histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables et profondes sur nos vies, sur la géopolitique de notre continent. Nous saurons y répondre ensemble. En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé, ne cédons rien de notre unité", conclut-il avant de préciser qu'il s'adressera à nouveau aux Français dans quelques heures pour évoquer l'évolution de la situation et les décisions qu'il sera amené à prendre.







Publicité Publicité