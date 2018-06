Emmanuel Macron critique la surémunération des fonctionnaires Outre-mer

Le chef de l’Etat a tracé, jeudi, la feuille de route globale du gouvernement pour les territoires ultramarins.



Un passage de son discours a été peu évoqué. Il touche pourtant un sujet ultra-sensible dans les DOM en général, et à la Réunion en particulier: la surrémunération des fonctionnaires.



Durant sa campagne électorale, le chef de de l'Etat avait promis de ne pas y toucher. Pas question pour lui, pour le moment, de la réformer. Pourtant, on sent bien que ce n'est pas l'envie qui lui manque.



Dans son discours devant les élus d'outremer, le chef de l’Etat a critiqué cette surrémunération qui, selon lui, contribue à la vie chère locale. "Ayons cette lucidité collective de dire que nous avons organisé la vie chère par une politique de surrémunération, a souligné Emmanuel Macron. Je ne propose pas, à ce stade, d’y revenir, mais, à un moment donné, nous devrons collectivement, et ça devra venir de vous, proposer d’en sortir. Parce que c’est la surrémunération des uns qui crée la pauvreté des autres".



De même, il a annoncé une réforme des congés bonifiés pour les fonctionnaires, qui deviendra effective à partir de 2020, avec des congés moins longs, mais tous les deux ans au lieu de trois actuellement.