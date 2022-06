"Emmanuel Macron cherche à nous duper"

Le Président de la République, Emmanuel MACRON, s’est exprimé à propos de la nouvelle configuration de l’Assemblée Nationale. Manifestement au vu de ses propos le Président cherche à nous duper.



En effet, le 19 juin dernier, nous avons vécu quelque chose d’inédit dans l’histoire, à savoir un Président de la République élu le 24 avril dernier qui n'obtient pas sa majorité absolue à peine un mois après les présidentielles. Aucun groupe politique n’est en mesure de gouverner seul car le peuple a fait le choix de ne pas donner de majorité. Une preuve qui démontre aussi que le vote des Français aux dernières présidentielles n’était pas un vote d’adhésion à Macron mais un vote de désespoir et de colère.



Dimanche dernier le peuple français a donné une leçon démocratique à ses élites. Le peuple s’est exprimé et a confié l’avenir de la Nation au Parlement et non à Emmanuel MACRON. 71% des Français sont satisfaits qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour le président. Ce dernier doit prendre acte de ce choix populaire.



Le communiqué :



Dans son discours d’hier soir, Monsieur MACRON cherche à mettre une pression sur les groupes politiques en demandant si les députés actuels accepteront de voter des lois de son programme.



En agissant ainsi, il cherche à troubler l’opinion publique car disons-le franchement, ce n’est pas aux groupes politiques de faire en fonction du Président, mais comme le peuple l’a exprimé dans les urnes, c’est au président de faire en fonction des groupes politiques.



Par ailleurs, la Première Ministre Madame Borne, doit comme veut la tradition, venir devant l’Assemblé nationale et demander un vote de confiance, et si ce n’est pas le cas, elle doit démissionner et ainsi respecter le vote des français. Le Président de la République devra tenir compte de l’urgence sociale et écologique en apportant des réponses concrètes à la population, au-delà des enjeux politiciens.