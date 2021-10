A la Une .. Emmanuel Macron buteur sur pénalty avec le Variétés Club de France

Emmanuel Macron a chaussé les crampons hier après-midi pour une bonne cause. Invité par le Variétés Club de France à participer à un match caritatif face à une équipe de soignants du CHU de Poissy (Yvelines), le chef de l'Etat en a profité pour faire trembler les filets. Par NP - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 11:49

Le locataire de l'Elysée, grand fan de l'OM, était titularisé aux côtés de nombreux grands noms du ballon rond comme Marcel Desailly, Rudi Garcia ou encore Laure Boulleau. Profitant d'une faute commise dans la surface de réparation sur l'ancienne joueuse de l'équipe de France et du PSG, Emmanuel Macron a inscrit un but d'une frappe du droit, au centre des cages adverses.



Le président de la République n'a pas manqué de célébrer son but avec ses coéquipiers d'un jour, tout sourire.



But sur penalty d'Emmanuel Macron qui ouvre le score pour le @VarietesCF ! 😁 pic.twitter.com/3j2hNqd1BS

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 14, 2021