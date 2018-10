Emmanuel Macron annonce sa venue à La Réunion

Le président de la République a annoncé, lors de l’événement NxSE 2018 qui se tenait à Paris hier et avant-hier, sa venue à La Réunion en 2019, selon Clicanoo.



La journée d'hier faisait se réunir, au Centre de conférence Étoile Saint-Honoré, des chefs d'entreprises de La Réunion autour de la thématique de nouvelles technologies. C'est dans ce cadre, et en présence du président de Région Didier Robert, qu'Emmanuel Macron a annoncé sa venue au premier semestre 2019.



Sa première visite officielle dans l'océan Indien avait déjà été évoquée par un sénateur mahorais la semaine dernière.



Lors d'un échange avec le chef de l'Etat, Thani Mohamed Soilihi avait annoncé sur sa page Facebook qu'Emmanuel Macron lui avait indiqué qu'il se rendrait à Mayotte l'an prochain, sans plus de précisions.