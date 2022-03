Emmanuel Macron annonce sa candidature

C’est donc fait. Si la candidature d’Emmanuel Macron pour un deuxième mandat en tant que président de la République ne faisait aucun doute, seul le moment de son annonce était sujet à débat. C’est donc ce mercredi 15 décembre qu’il a lancé sa campagne lors du 20h de TF1.



Dans une lettre adressée aux Français et envoyée à la presse régionale, le président sortant a justifié sa candidature par la volonté "d'inventer une réponse française et européenne singuliers", "pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent" mais aussi candidat "pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants".



En raison du contexte sanitaire et international, le président-candidat a par ailleurs indiqué que sa campagne n'aura pas "la forme initialement imaginée", même si cela ne l'empêchera pas d'expliquer son projet "avec clarté et engagement". Exit donc le traditionnel "catalogue" de promesses électorales, Emmanuel Macron souhaite capitaliser sur quelques axes forts, se posant ainsi comme le candidat "de la continuité et de la stabilité".