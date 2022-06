A la Une . Emmanuel Macron annonce 30 minutes de sport quotidien pour les élèves de primaire

Dans le cadre du programme "l’école du futur", le président de la République instaure des séances de sport quotidiennes pour les élèves à l’école élémentaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 15:35

En déplacement à Marseille en compagnie du nouveau ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, Emmanuel Macron est revenu sur "l’école du futur". Depuis septembre dernier, la cité phocéenne a été le lieu d’expérimentation de ce dispositif dans 59 établissements scolaires.



Parmi les mesures de ce projet, le chef de l’État veut permettre aux directeurs d’établissement scolaire de participer au recrutement des équipes pédagogiques. Les enseignants auront également plus de libertés sur leur choix de programme scolaire. Les mathématiques font également leur retour, en option, pour les élèves de première.



Concernant l’école primaire, une nouveauté va apparaître dès la rentrée prochaine. Les élèves devront pratiquer 30 minutes de sport quotidiennement, en plus des cours d’EPS déjà présents. Une mesure destinée à lutter contre l’obésité et la sédentarité.



Depuis septembre 2020, 7000 écoles expérimentent déjà ce dispositif qui est à présent généralisé dans tout le pays. L’objectif est que les enfants se dépensent au travers d’activité comme la course, la danse ou encore le saut.



