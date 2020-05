Emmanuel Macron : "Tous les enfants qui ont besoin de retourner à l’école doivent en trouver une ouverte"

C’est après une visite dans une école de Poissy dans les Yvelines que le chef de l’État a donné une interview. Le président de la République n’a fait aucune annonce définitive, renvoyant toujours à celles du Premier ministre prévues jeudi prochain, mais il a tenté de rassurer concernant la rentrée scolaire.



Pour Emmanuel Macron "tout n’a pas été perdu grâce au formidable travail des enseignants qui se sont mobilisés" avant de renchérir "on a inventé une nouvelle façon d’enseigner". Il a donc chaleureusement remercié les enseignants pour leurs engagements durant cette période. Mais il veut maintenant que "tous les enfants qui ont besoin de retourner à l’école doivent en trouver une ouverte".



Il assure que cette rentrée sera "progressive et concertée" et que le gouvernement fait tout pour que les conditions soient remplies. "On ne vous mettra jamais en situation de danger", rassure-t-il. Il confirme qu’une certaine souplesse sera autorisée puisque la rentrée doit être une concertation entre les maires, les directeurs d’écoles et les enseignants tant que les parents en soient informés.



Du côté des maires, le président de la République certifie "qu’il n’y aura pas de contraintes" les concernant. "Je comprends leurs inquiétudes et leurs angoisses", déclare-t-il avant de poursuivre "aucun maire que j’ai rencontré ne m’a dit qu’il ne voulait pas ouvrir".



Sur les conséquences économiques du confinement, le président affirme mesurer "le choc massif économique", mais que "la France est forte" et s’en sortira. Pour prouver son propos, il proclame que "l’on est le pays avec le chômage partiel le plus généreux". Il demande toutefois aux chefs d’entreprises d’être "compréhensifs" pour leurs employés qui devront se mettre en arrêt de travail pour garder leurs enfants en cas d’école fermée ou les laisser partir plus tôt pour aller les récupérer.



Emmanuel Macron souligne que les 3 prochaines semaines serviront de test. "On regardera s’il y a une augmentation des cas à ce moment", reconnaît-il. "C’est inédit ce qu’on vit, nul ne sait quand le virus partira" maintien le chef de l’État avant de rappeler que le 11 mai "n’est pas un retour à la normale".