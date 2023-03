Emmanuel Macron : "On ne tolèrera aucun débordement"

Emmanuel Macron a souhaité saluer le "calme" et la "responsabilité" de l'intersyndicale lors des manifestations organisées ces dernières semaines. Il assure respecter l'expression de colère dans la rue mais assure qu'une réponse ferme sera donnée aux violences.



"Les syndicats ont une légitimité quand ils défilent et manifestent. Le parlement a pris en compte une partie des revendications", précise le président de la République. Mais il oppose à ces mobilisations des groupes qui "utilisent une extrême violence pour agresser les parlementaires ou les maires, utilisent la violence sans règle, alors ce n'est pas possible."



Il clarifie sa position : "À côté des manifestations, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner."



Emmanuel Macron évoque ensuite la question des blocages : "Il faut pouvoir les lever lorsqu'ils empêchent l'activité normale. J'ai demandé de négocier au maximum et d'ensuite de réquisitionner." Le président conclut : "On ne tolèrera aucun débordement et on fera en sorte que la vie normale puisse reprendre."